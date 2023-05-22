الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فلكيون صغار.. معهد الفلك يستضيف الأطفال لتعريفهم بالفضاء

معهد الفلك
معهد الفلك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، عن فتح بابه للأطفال للغوص في عالم الفلك، من خلال ورشة عمل عن “أطوار القمر” تستهدف الصغار من عمر 6 سنوات حتى 12 عامًا.

وقال المعهد برئاسة الدكتور جاد القاضي ـ في بيان له ـ إنه «في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي يقوم به المعهد ويهدف إلى النشر والتوعية بعلوم الفلك في مجتمعاتنا، وحث المجتمع الدولي والمجتمعات المدنية على العمل مع كل فئات المجتمع ودمج  كل الفئات خاصة من ذوى الهمم بما يحقق أهداف الاتحاد الدولي الفلكي IAU ومكتب الفلك للتوعية OAO  ومكتب الفلك للتعليم OAE في المساواة والدمج والشمول، يُنظم المعهد ورشة عمل أطوار القمر للأطفال من سن 6-12 سنة.

وقال المعهد إن الفعالية سوف تقوم يوم الثلاثاء 30 مايو بمقر المعهد في حلوان، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ويكون الاشتراك مجانيًا، حيث يبدأ التسجيل اليوم الاثنين حتى الخميس 25 مايو، عن طريق رسائل عبر رقم واتس آب (منشور على صفحة المعهد على فيسبوك)، أو البريد الإلكتروني.

معهد الفلك البحوث الفلكية أطوار القمر ورشة تدريبية حلوان

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

تحقيقات "عصابة التسول": هددا الأطفال لإرغامهم على النزول للشوارع

ارتفاع حصيلة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية إلى 469822 طنا

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس