فلكيون صغار.. معهد الفلك يستضيف الأطفال لتعريفهم بالفضاء

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، عن فتح بابه للأطفال للغوص في عالم الفلك، من خلال ورشة عمل عن “أطوار القمر” تستهدف الصغار من عمر 6 سنوات حتى 12 عامًا.

وقال المعهد برئاسة الدكتور جاد القاضي ـ في بيان له ـ إنه «في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي يقوم به المعهد ويهدف إلى النشر والتوعية بعلوم الفلك في مجتمعاتنا، وحث المجتمع الدولي والمجتمعات المدنية على العمل مع كل فئات المجتمع ودمج كل الفئات خاصة من ذوى الهمم بما يحقق أهداف الاتحاد الدولي الفلكي IAU ومكتب الفلك للتوعية OAO ومكتب الفلك للتعليم OAE في المساواة والدمج والشمول، يُنظم المعهد ورشة عمل أطوار القمر للأطفال من سن 6-12 سنة.

وقال المعهد إن الفعالية سوف تقوم يوم الثلاثاء 30 مايو بمقر المعهد في حلوان، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ويكون الاشتراك مجانيًا، حيث يبدأ التسجيل اليوم الاثنين حتى الخميس 25 مايو، عن طريق رسائل عبر رقم واتس آب (منشور على صفحة المعهد على فيسبوك)، أو البريد الإلكتروني.