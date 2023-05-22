الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط من على سقالة في منشأة القناطر

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة ، أثناء عمله بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

و تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو بقرية نكلا بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 وبالفحص تبين سقوط عامل من أعلى سقالة أثناء عمله مما تسبب في مصرعه، و جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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