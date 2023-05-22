الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يعلن المشاركة في 3 مبادرات رئاسية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركات الجامعة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية مستمرة على مدار العام،وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتنمية الإنسان المصري، والاهتمام بصحته العامة، ورعاية والاهتمام بذوي الهمم.
وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه خلال شهر يونيو القادم- وضمن مبادرة "صحتك تهمنا"- تستعد جامعة قناة السويس للتوجه بقوافلها الطبية والتوعوية إلى طلاب المدارس، خلال يونيو القادم في ثلاث إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية، بهدف رفع الوعي الصحي، والاهتمام بالصحة العامة للطلاب وتلاميذ المدارس واولياء أمورهم والمعلمين كذلك، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الحملة الصحية للعناية بالأسنان مستمرة كذلك- خلال يونيو القادم- في تقديم خدماتها وأنشطتها  المجانية،  حيث تقوم بالكشف على أبنائنا "قادرون باختلاف " في جمعية التثقيف الفكري، ويقوم بها فريق عمل بكلية طب الأسنان، فضلا عن حملة الإرشاد الزراعي التي تتوجه بها الجامعة إلى قصر ضيافة كبار السن- وفق ما صرح به رئيس الجامعة- ويشارك بها أساتذة كلية الزراعة الدكتور محمد صالح، والدكتور محمود فرج وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.


وتهدف الحملة لتنمية الوعي البيئي، وتقام ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع الوعي البيئي " اتحضر للأخضر ".

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