ختام فعاليات برنامج الرواق الأزهرى بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية والعمرية.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ برنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

ومن جانبه فقد أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "الرواق الأزهري"، والذى يقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بتنفيذ ندوتين عن طلب العلم بمركزي شباب ناصر وشيبة وبمشاركة 100 شاب وفتاة من الطلائع أعضاء مركزي الشباب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ محمد سعيد المنسق العلمي لرواق الأزهر بالشرقية والشيخ إبراهيم حامد عبدالرحيم عضو لجنة الوعظ والإرشاد بالمحافظة بتقديم ندوات دينية بعنوان (طلب العلم) تم خلالها توضيح أن الإسلام حثَّ على العلم وكلف الناس به وأعطى العاملين عليه مكانة مرموقة، لأنه بالعلم تشرف الإنسان وأخذ مكانته على سائر المخلوقات فالعلم يرفع من شأن صاحبه.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.