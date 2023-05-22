الزمالك يفكر فى خطف نجم الإسماعيلى.. وهذا ما طلبه المدير الفنى من ميدو

يسعى مجلس إدارة الزمالك، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تصحيح أوضاع الفريق والمنافسة على كل البطولات، خصوصاً البطولة العربية والكونفيدرالية في حالة تعثر الفريق في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويتبنى أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، العديد من الملفات، وخصوصاً ملف التعاقد مع الصفقات الجديدة التي يبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء على رأس هذه الصفقات التي يرغب في ضمها، محمد الشامي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

ويتواصل ميدو مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بشكل مستمر من أجل وضع استراتيجية جديدة للتعاقد مع الصفقات الجديدة للزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث طلب المدير الفني التعاقد مع لاعب يمتلك اللعب في العديد من المراكز.

وعلمت "الدستور"، أن ميدو عرض على أوسوريو، محمد الشامي، حيث إنه يجيد اللعب كجناح يمين أو جناح شمال أو وسط مهاجم، وبرغم اقتناع المدير الفني باللاعب، لأنه يعتمد في خطة في التعاقدات على اللاعب صاحب الروحين، وهذا يتوافر في "الشامي"، ولكن طلب من ميدو تأجيل حسم ملف الصفقات الجديدة في الفترة الحالية.