الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى: تعاون مشترك بين هيئة الاستشعار من البُعد والمركز الجهوى للاستشعار عن بُعد

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

عُقد الاجتماع الدوري للمجلس العلمي للمركز الجهوي للاستشعار عن بُعد لدول شمال إفريقيا، بحضور أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، على أهمية التعاون المُشترك فى تنفيذ مشروعات بحثية مُشتركة في مجال الاستشعار من البُعد لخدمة أغراض التنمية بالدول العربية ومناقشة القضايا المُشتركة.

واستعرض الدكتور عبدالله جاد، رئيس المجلس العلمي، عددًا من المشروعات المهمة، ومنها مشروع التصحر، التلوث البيئي وانعكاساته على البيئة الساحلية، وتصنيف المحاصيل.

واقترح المجلس تنفيذ مشروعات علمية تعاونية بين الدول العربية تخدم خطط التنمية، ولمواجهة أهم المشاكل التي تواجهها الدول العربية.

وناقش المجلس مقترحات الدورات التدريبية وورش العمل خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على عقد دورة تدريبية مُتقدمة في الليدار LIDAR تستضيفها الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وتُقدم للمتدربين من الدول العربية، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء من الدول العربية والإفريقية في هذه التكنولوجيات المتقدمة.

وأشار الدكتور الهادي قشوط، مدير عام المركز الجهوي للاستشعار من البُعد لدول شمال إفريقيا، إلى أن المُتقدمين حصلوا على شهادات مُعتمدة، في إطار التعاون مع منظمة ITC مع المركز الجهوي للاستشعار من البُعد لدول شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن المركز الجهوى للاستشعار من البُعد لدول شمال إفريقيا يهدف إلى تشجيع المؤسسات في الدول الأعضاء لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم العلوم الرافدة في مجالات التنمية المستدامة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيات.

إسلام أبوالمجد البيئة الساحلية الاستشعار من الب عد الهيئة القومية للاستشعار من الب عد الهيئة القومية للاستشعار التعليم العالي والبحث العلمي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يساهم بـ75% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى

تأجيل محاكمة متهمين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى لـ20 يونيو

تحرير 222 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وغينيا

حبس 3 لاتهامهم بالاتجار فى الآثار بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس