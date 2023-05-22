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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد مجد الدين بركات يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن تصدير فائض الكهرباء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استعرض النائب محمد مجد الدين بركات، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من عشرين نائبا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا" أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وأشار النائب  في استعراضه لطلب المناقشة، إلى ما ذكره التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربو على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلًا عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.

وقال النائب، نظرًا لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد في زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو)، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى حاجة اقتصادية ملحة آتية.

وطالب النائب، الحكومة، بتوضيح سياستها بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا.

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