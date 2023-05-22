"طب سوهاج" تنظم دورة تدريبية عن أساسيات قراءة رسم القلب للطلاب

قال الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إن مركز تطوير التعليم الطبي نظم دورة تدريبية عن أساسيات قراءة رسم القلب لمرضى الحالات الحرجة التي تهدف لرفع كفاءة ومهارات طلاب الامتياز والأطباء المقيمين بهدف تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمرضى.

وأوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل، مدرس الرعاية المركزة مدير مركز تطوير التعليم الطبي والمحاضر في الدورة التدريبية، أن الدورة التدريبية شارك فيها 60 طبيبًا من أطباء التدريب بمستشفيات سوهاج الجامعية، حيث تم التعريف على كيفية قراءة رسم القلب، وتشخيص كثير من أمراض القلب مثل الذبحة الصدرية وجلطات القلب وغيرها.

فيما يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج تنفيذ برنامجه التدريبي حول "تصميم وتفعيل مقرر إلكتروني"، الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين في كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية بصورة دورية، بهدف تطوير مهارات واتجاهات أعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من تصميم مقررات إلكترونية تفاعلية تحقق كافة نواتج التعلُّم لدى الطلاب، وذلك طبقًا لمعايير التقويم الجيدة، مما يخدم ذلك التوجه العام الذي تتبناه الجامعة نحو التعلُّم الإلكتروني والتحول الرقمي.

وأضاف الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أن التدريب اشتمل على العديد من المحاور، منها كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي، واستخدام الحاسوب الآلي والبرامج والتطبيقات، وذلك للوصول إلى صورة المقرر الإلكتروني المطلوب، بالإضافة إلى كيفية تفعيل استخدامه وطرق وضع أنشطة تفاعلية لتحقيق الأهداف التعليمية واختبارات إلكترونية لتقييم الطلاب، إلى جانب التأكد من تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.

وأشار عنبر إلى أنه قام بتقديم البرنامج، وذلك بالتعاون مع الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، بمشاركة 20 عضوًا من هيئة التدريس. وأكد على أن التدريب تم باستخدام البرامج الخاصة بإعداد المقررات الإلكترونية، واتباع الخطوات اللازمة لإعداد المقر التفاعلي، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة. كما تم شرح الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية والاختبارات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية.