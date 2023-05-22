جامعة قناة السويس تنظر مذكرات التفاهم والتعاون مع الجامعات الخارجية

عُقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع حيث قام المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، منها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية التي تضمنت موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية والمنح.

كما ناقش الموضوعات المتعلقة بإدارة الإعارات والمهمات العلمية، وبحث المجلس النظر في العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات الخارجية منها النظر في مذكرة التفاهم بين جامعة قناة السويس وجامعة التنمية الوطنية الحكومية بجاكرتا، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة جنت ببلجيكا، والنظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس ممثلة في كلية السياحة والفنادق و معهد السياحة بالجامعة الفيدرالية الجنوبية روسيا.

بالإضافة إلى النظر في اتفاقية التعاون بين (جامعة قناة السويس) كلية السياحة والفنادق و(جامعة داليان للتكنولوجيا التطبيقية) بالصين وأيضا النظر في اتفاقية للبحث والتعاون بين (جامعة قناة السويس) كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم الاجتماعية والسياسية (جامعة بمـالانج جـاوه الشرقية) بإندونيسيا.