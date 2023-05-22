الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم العاصمة: نتائج تصحيح العينة العشوائية "مبشرة".. وأى اختيار من القطعة صحيح

طلاب
طلاب

طمأن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أداه الطلاب أمس.

وأكد مدير المديرية أن نتائج تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية مبشرة.

وأوضح مدير المديرية أن اختيار أى من إجابات القطعة يعتبر صحيحًا.

وبدأ امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، في اللجنة الأولى، من خامس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة التربية الفنية في اللجنة الثانية.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "2022/ 2023"، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائمًا على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.
كما شدد "موسى"، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضان للمساءلة القانونية.

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