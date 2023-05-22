الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "تعليم الشيوخ" تفتح ملف دور الجامعات الأهلية فى سد فجوات سوق العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات في مقدمتها دور الجامعات الأهلية في سد فجوات سوق العمل طبقاً للمجالات التي تستهدفها الدولة في خطة التنمية المستدامة، في ضوء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا.

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، طلب المناقشة العامة المقدم من الدكتور النائبة حنان سليمان، بشأن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات.

وتناقش الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية "اليونان - إيطاليا…. إلخ".

وذكر عضو مجلس الشيوخ في طلبة أن المذكرة الإيضاحية، وفقاً للتقرير الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فإن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربو على نحو ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالى 1300 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020 ونظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز.

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