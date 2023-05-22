الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء الامتحان فى مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بالجيزة

طلاب
طلاب

بدأ الامتحان في مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين.

ويستمر الامتحان من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا.

وكان قد أصدر أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

أما جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة، فهو كالتالي:

-السبت 20 /5: اللغة العربية والخط.

-الأحد 21 /5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
_ الإثنين 22 /5: الهندسة.

-الثلاثاء 23 /5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

_ الأربعاء 24 /5 : العلوم، التربية الفنية.

-الخميس 25 /5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية خاص بالسعيدية.

الاعدادي إزالة المعوقات التربية والتعليم بالجيزة التربية الدينية الهاتف المحمول الاحترازية التربية والتعليم التربية الفنية الدراسات الاجتماعية

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