الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة أمريكية فى المحيط الهادئ

تحطم طائرة
تحطم طائرة

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة متجهة إلى ولاية هاواي في المحيط الهادئ بعد وقت قصير من إقلاعها من شمال ولاية كاليفورنيا.

وتحطمت الطائرة السبت في حوالي الساعة 02: 15 عصرا بالتوقيت المحلي - 21: 15 توقيت جرينتش - على بعد (64 كلم) قبالة ساحل هاف مون باي بولاية كاليفورنيا.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، في بيان، إن "خفر السواحل الأمريكي عثر على حطام الطائرة المغمورة بالمياه وأكدوا مصرع الطيار ومساعده بسبب إصابتهم بجروح قاتلة"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف البيان أن "الطيار ومساعده كانا الوحيدان على متن الطائرة وقت وقوع الحادث". 

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