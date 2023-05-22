سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين 22 مايو 2023
ارتفعت معدلات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية مع بداية شهر ذو القعدة امس الأحد وبذلك يقترب الاستعداد لموسم الحج لعام 2023 مع تبقي أسابيع قليلة على شهر ذو الحجة وعيد الأضحى المبارك.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22 مايو
يستعرض موقع الدستور لمتابعيه في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 22 مايو 2023
دولار أمريكي
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.3112 جنيه للشراء
33.4291 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.3748 جنيه للشراء
38.5088 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2644 جنيه للشراء
34.3883 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.3496 جنيه للشراء
22.4253 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3580 جنيه للشراء
100.7088 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3993 جنيه للشراء
4.4156 جنيه للبيع