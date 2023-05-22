سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين 22 مايو 2023

ارتفعت معدلات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية مع بداية شهر ذو القعدة امس الأحد وبذلك يقترب الاستعداد لموسم الحج لعام 2023 مع تبقي أسابيع قليلة على شهر ذو الحجة وعيد الأضحى المبارك.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22 مايو

يستعرض موقع الدستور لمتابعيه في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع







أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 22 مايو 2023



دولار أمريكي

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.3112 جنيه للشراء

33.4291 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.3748 جنيه للشراء

38.5088 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.2644 جنيه للشراء

34.3883 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.3496 جنيه للشراء

22.4253 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3580 جنيه للشراء

100.7088 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3993 جنيه للشراء

4.4156 جنيه للبيع