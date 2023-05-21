معانا لإنقاذ إنسان: علمنا بوفاة "فتاة فيصل المشردة" بعد غيابها بفترة

أكد المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، أن المؤسسة عرفت بوفاة الفتاة لقاء "فتاة فيصل المشردة" بعد تغيبها لفترة طويلة عن مكان وجودها بمنطقة بولاق، إلا أنها كانت أكدت أنها تتردد على أسرتها بالشرقية، موضحًا أنه وبالتواصل مع أسرتها عرفنا أنها توفيت الأربعاء الماضي وتم دفنها في مقابر عائلتها يوم الجمعة الماضي.

وأضاف "وحيد"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،أن الفتاة لقاء ضحية تفكك أسري لم تجد الأسرة التي تحتويها من عمر الـ13 عامًا وهى بين دور الأيتام والشارع، موضحًا أن الشارع صعب على أي شخص وبالأخص على بنت جميلة مثل لقاء.

مشاكلها الصحية

وأوضح أن لقاء تم إنقاذها واكتشفنا أنها تعاني من مشاكل صحية وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتم نقلها لمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لكنها هربت من المستشفى بعد فترة وجيزة، كما أنها بدأت تتردد على المؤسسة، وقدمنا لها المساعدات بدون وجودها بالمبنى.

وتابع: "أخذت شقة في منطقة "بولاق" لتكون بجانب مكان المؤسسة في الدقي، وكانت تتردد على المؤسسة بشكل مستمر، وقدمت المؤسسة لها مبلغًا شهريًا"، موضحًا أنها كانت متواجدة منذ شهرين في احتفال بالمؤسسة وغابت فترة وعرفنا بوفاتها.