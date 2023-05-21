الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار بوش السياسى: بايدن والكونجرس سيتوصلان لاتفاق لسداد الديون الأمريكية

بايدن
بايدن

قال سهيل خان، المستشار السياسي للرئيس الأسبق جورج بوش، إن حديث الرئيس جوبايدن عن ثقته في الحصول على اتفاق ورفع سقف الدين، هي لطمأنة الداخل والمجتمع الدولي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المفاوضات حول رفع سقف الدين، أحياناً تحدث فوضى وأحيانًا أخرى تحدث مشاكل في السوق وثقة الآخرين خاصة العالم الخارجي.

لأحد يرغب في التخلف عن دفع الديون الأمريكية

وتابع أنه يثق أن الرئيس الأمريكي جوبايدن وقيادات الكونجرس الذين تم تعينهم لاجراء المفاوضات ستلبي الاشتراطات لأنه لا أحد يرغب في التخلف عن دفع الديون الأمريكية، ومجلس النواب أقر القانون لمنع عجز الدفع، وأنه يثق في التوصل للاتفاق بحلول الموعد النهائي لمديرة الخزانة الأمريكية، يرضي الحزبين ويلبي كل الاشتراطات وديون الولايات المتحدة الأمريكية.

سهيل خان جوبايدن الكونجرس الديون الأمريكية التوصل للاتفاق

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