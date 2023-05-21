الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي فرج وزوجته نور الطيب يتوجان ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

على فرج ونور الطيب
على فرج ونور الطيب

توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، المصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش ببطولة مانشستر المفتوحة، والتي استضافتها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 13-11, 11-2, 11-5.

فيما توجت زوجته البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس، المصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وفازت نور الطيب في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 5-11, 11-9.

الاسكواش البطل المصري المباراة النهائية المفتوحة للإسكواش بطولة مانشستر زوجته كريم عبد الجواد

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