علي فرج وزوجته نور الطيب يتوجان ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، المصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش ببطولة مانشستر المفتوحة، والتي استضافتها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 13-11, 11-2, 11-5.

فيما توجت زوجته البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس، المصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الطيب في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 5-11, 11-9.