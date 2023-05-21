نائب محافظ البحيرة تستقبل مساعد وزير التعليم للأبنية التعليمية

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة اللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحضور هالة عبد الله - مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة.

و رحبت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالسيد اللواء مساعد وزير التربية والتعليم علي أرض المحافظة، مشيدة بجهود هيئة الأبنية التعليمية ودورها الكبير فى تخطيط وإنشاء المباني والمنشآت التعليمية وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء السياسة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للارتقاء بكافة عناصر العملية التعليمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأشارت نائب إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية على أرض محافظة البحيرة، حيث تم خلال العام الدراسي الحالي فقط دخول 290 مدرسة جديدة للخدمة بالقري المنفذ بها المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" بمراكز "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون".

وأكدت أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس السيسي، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء به وتهيئة الأجواء المناسبة من خلال إنشاء ورفع كفاءة المدراس والمنشآت التعليمية لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

من جانبه، قدم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الشكر والتقدير للدكتورة نهال بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى كافة القطاعات، لا سيما قطاع الأبنية التعليمية، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين الهيئة والمحافظة لإقامة وإنشاء ورفع كفاءة الصروح التعليمية والعمل على التوسع فى إقامتها بما يراعي التغطية الجغرافية لتشمل كل مدن ومراكز المحافظة وتقديم الخدمة لكافة المواطنين.

وأشارت مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة، أنه جاري حاليًا العمل بـ 43 مدرسة جديدة لتقدم خدماتها التعليمية لمختلف مدن ومراكز المحافظة، لتكون جزء من منظومة التعليم بمحافظة البحيرة لخدمة الطلاب والطالبات ورفع الأعباء كاهلهم.

وأهدت نهال بلبع درع المحافظة للواء يسري عبد الله، تقديرًا لجهوده المبذولة فى قطاع الأبنية التعليمية بمحافظة البحيرة.