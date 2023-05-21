الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استئناف "شيرين" على تغريمها 5 ملايين لجلسة 16 يوليو

شيرين
شيرين

قررت محكمة عابدين تأجيل استئناف شيرين عبدالوهاب المحكوم فيها بأول درجة بتغريمها مبلغا وقدره 5 ملايين جنيه والزامها والشركة الخاصة بها بدفع مبلغ وقدره 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، بسبب عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما والذي يتضمن تقديمها ألبومين من ألبومات الغناء لجلسة 16 يوليو المقبل.

تعود تفاصيل الأزمة إلى رفع شركة روتانا الدعوى رقم 1935 لسنة 2022 جُنح اقتصادي ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب في المحكمة الاقتصادية، تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كـ تعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019، وإلزام المدعى عليهم جميعا بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه.

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