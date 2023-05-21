جهاز دمياط يشن حملة لإزالة التعديات جنوب المنطقة الصناعية

وجه المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد، بشن حملة إزالة موسعة تحت إشراف عبد الحميد السنباطي نائب رئيس الجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير أمن الجهاز والعميد محمد عبيد رئيس قطاع شرق الدلتا لشرطة التعمير والعميد رفيق محمد عبد الله مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة والإدارات المعنية.

وأكد المهندس محمد خلف الله، أهمية تنفيذ القرار رقم (١٣٩) لسنة 2023 لإزالة التعديات جنوب المنطقة الصناعية والتي علي مساحة 20000 ألف متر، بما يعادل 4 أفدنة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إعمال الإزالة مظاهر التعدي لتجمعات العرب الرحل جنوب المنطقة الصناعية حفاظا على الأصول الثابتة واسترداد حق الدولة وأن هذه المناطق مدرجة ضمن الخطط المستقبلية للتنمية بالمدينة.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على أنه لن يتم السماح بأي صور من التعديات السابقة للحفاظ على الأصول الثابتة للمدينة.

وقد أصدر المهندس محمد خلف الله تعليمات لكافة الإدارة بالتعاون مع شرطة المرافق بالمتابعة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة.

