الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| أنغام تحتل المركز الأول لتريند "يوتيوب".. وتشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أنغام تحتل المركز الأول لتريند "يوتيوب" بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك أنت" (فيديو)

انغام

حققت المطربة أنغام نجاح كبير بأحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “سيبك انت” والتي احتلت المركز الأول بقائمة الاكثر مشاهدة خلال يومان من طرحها على يوتيوب.

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تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

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القوات المسلحة تعلن افتتاح المكتب الاستشارى العلمى لإدارة الحرب الكيميائية

اللواء أح عبد الحميد

أعلنت القوات المسلحة عن افتتاح المكتب الاستشارى العلمى لإدارة الحرب الكيميائية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الإعلاميين.

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الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل

محمود الهباش

أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، أن القدس فلسطينية عربية إسلامية منذ فجر التاريخ.

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الأمم المتحدة: المشروع القومي لتنمية الأسرة يحقق أهداف التنمية المستدامة

الامم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لجمهورية مصر العربية ستوفر دعماً مهماً لتقدم مصر نحو أهداف التنمية المستدامة المتعددة.

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"بسبب ركنة".. طعنة نافذة لسائق فى عين شمس

جثة

تجري نيابة عين شمس تحقيقاتها مع شخصين لاتهامهما بالشروع في قتل سائق مركبة توك توك بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلاف على ركن توك توك بعين شمس.

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القوات المسلحة نتنياهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي فالنسيا أنغام يوتيوب الامم المتحدة عين شمس

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