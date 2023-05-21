لا يفوتك هذا المساء| أنغام تحتل المركز الأول لتريند "يوتيوب".. وتشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أنغام تحتل المركز الأول لتريند "يوتيوب" بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك أنت" (فيديو)

حققت المطربة أنغام نجاح كبير بأحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “سيبك انت” والتي احتلت المركز الأول بقائمة الاكثر مشاهدة خلال يومان من طرحها على يوتيوب.

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تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا فى الدورى الإسبانى

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

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القوات المسلحة تعلن افتتاح المكتب الاستشارى العلمى لإدارة الحرب الكيميائية

أعلنت القوات المسلحة عن افتتاح المكتب الاستشارى العلمى لإدارة الحرب الكيميائية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الإعلاميين.

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الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل

أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، أن القدس فلسطينية عربية إسلامية منذ فجر التاريخ.

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الأمم المتحدة: المشروع القومي لتنمية الأسرة يحقق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الأمم المتحدة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لجمهورية مصر العربية ستوفر دعماً مهماً لتقدم مصر نحو أهداف التنمية المستدامة المتعددة.

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"بسبب ركنة".. طعنة نافذة لسائق فى عين شمس

تجري نيابة عين شمس تحقيقاتها مع شخصين لاتهامهما بالشروع في قتل سائق مركبة توك توك بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلاف على ركن توك توك بعين شمس.

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