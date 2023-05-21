القوات المسلحة تعلن افتتاح المكتب الاستشارى العلمى لإدارة الحرب الكيميائية

أعلنت القوات المسلحة عن افتتاح المكتب الاستشارى العلمى لإدارة الحرب الكيميائية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الإعلاميين، فى إطار دعمها لجميع أجهزة الدولة المعنية، وتحقيقًا لأهداف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP-27) والمتضمنة مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية من خلال التخفيف والتكيف.

ويهدف المكتب الاستشارى إلى تقديم خدمة الاستشارات العلمية والتكنولوجية وتقديم الدراسات العلمية والحلول للمشاكل الصناعية والكيميائية للمصانع والصناعات التى لها آثار تلوث بيئى، وإعداد الدراسات ما قبل الإكلينيكية للأدوية واللقاحات ودراسات إنشاء المعامل البيولوجية، بعد تطبيق نظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء طبقًا لمواصفات الأيزو العالمية.

وألقى اللواء أ.ح عبدالحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية للارتقاء بمنظومة العمل البحثى بما يمكنهم من تنفيذ كل المهام التى توكل إليهم، والمشاركة الفعالة في تحقيق رؤية جمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة 2030.

كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة لشئون البيئة، كلمة أشارت خلالها إلى أهمية التنسيق مع إدارة الحرب الكيميائية فى معاونة أجهزة الدولة في فرض الالتزام البيئي والتعرف على ملوثات البيئة المصرية وإيجاد الحلول المناسبة ومواجهة أخطار التلوث الكيميائي والإشعاعي والبيئي والتغلب على الآثار الناتجة عنه.

وفى ختام الفعاليات قام الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة، بتسليم شهادة اعتماد المكتب الاستشارى لمدير الحرب الكيميائية، تلا ذلك قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتفقد معرض للأجهزة العلمية فى مجالات العلوم المتعلقة بالتحاليل الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية والبيئية لتحقيق الاستفادة من كل ما هو جديد فى مجالات العلم والتكنولوجيا مما يسهم فى تطبيق معايير الحفاظ على البيئة.