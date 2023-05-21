"بسبب ركنة".. طعنة نافذة لسائق فى عين شمس

تجري نيابة عين شمس تحقيقاتها مع شخصين لاتهامهما بالشروع في قتل سائق مركبة توك توك بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلاف على ركن توك توك بعين شمس.

وأمرت النيابة ضباط المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عين شمس إخطار من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة "توك توك" مصابا بجروح نافذة بالجسم عقب وقوع مشاجرة بينه وبين شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المشكو فى حقهما.

وتبين من التحريات أن المتهمين تعديا على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته بجروح نافذة بالجسم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.