الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل

محمود الهباش
محمود الهباش

أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، أن القدس فلسطينية عربية إسلامية منذ فجر التاريخ، وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعلى مر التاريخ جاءها الغرباء والمحتلون والغزاة ورحلوا وبقيت القدس، كما هي.

وشدد الهباش في بيان له اليوم، على أن التاريخ والنصوص المقدسة وشواهد الآثار تؤكد هوية القدس الفلسطينية العربية الإسلامية، ومهما حاول المستعمرون فلن يستطيعوا تغيير الحقيقة أو تغييبها.

جاءت تصريحات الهباش ردًا على هجوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من داخل أحد الأنفاق الاستعمارية تحت المسجد الأقصى المبارك، علي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكد خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة أن الإسرائيليين لا علاقة لهم بالقدس والحرم القدسي الشريف.

الهباش: أبومازن قال فى الأمم المتحدة الحقيقة التي أزعجت الاحتلال

وأشار الهباش إلى أن الرئيس عباس، قال في الأمم المتحدة الحقيقة التي أزعجت الاحتلال وكشفت أكاذيبه وتلفيقاته التي أراد أن يجعل منها مسلمات لا يسمح بنقضها، حيث عبر عن الحقيقة التاريخية والدينية للقدس والمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي أزعج نتنياهو وعصابته الإجرامية التي تعمل ليل نهار لخلق واقع احتلالي مزيف وكاذب لا أساس له في التاريخ أو الدين أو حتى في القانون الدولي الذي أكد أن القدس عربية إسلامية فقط، ولا حق لغير المسلمين فيها.

وأوضح الهباش أن أبومازن مزق النسيج الكاذب الذي بنيت منه الرواية الصهيونية، وكشف زيفها لذلك يهاجمه نتنياهو ويستخدم قوة الاحتلال لإثبات روايته المختلقة، مضيفا أن العالم أصبح اليوم أكثر إيمانا بالحقيقة الفلسطينية، وتلفيقات الاحتلال أصبحت أضحوكة عند المنصفين، حتى إن الكثير من المؤرخين والآثاريين الإسرائيليين لم يجدوا بدلا من الاعتراف بسقوط الرواية الصهيونية.

ووجه الهباش رسالة إلي نتنياهو قال فيها "سترحل أنت أيضا كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل، وستبقى القدس وسيبقى شعبنا الفلسطيني الصامد صاحبها الحقيقي بمسلميه ومسيحييه، ولن تأخذ معك أنت وأمثالك المجرمون سوى الخيبة والخزي والخسران المبين، والاحتلال لا يمكن أن يغير التاريخ، فنحن التاريخ ونحن المستقبل والاحتلال سيزول وستبقى القدس الفلسطينية طال الزمان أم قصر".

الهباش القدس قاضي قضاة فلسطين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال

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