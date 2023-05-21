تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا فى الدورى الإسبانى

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميستايا”، معقل فريق “الخفافيش”.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، فشهد تواجد الفرنسي كريم بنزيما في خط الهجوم، رفقة ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من: أندريه لونين - لويس لوبيز - داني كارفاخال - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي - ألفارو أودريازولا - رودريجو جوس.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، البلجيكي إيدين هازارد، والدومينكاني ماريانو دياز.

وتُعد تلك المباراة، هي الأولى لـ ريال مدريد، بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، بأربعة أهداف مقابل في مباراة الإياب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، فيما يتواجد فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.