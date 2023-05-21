تحضيرات مكثفة للموسم الثانى من "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدى

يعكف الفنان محمد هنيدي وفريق عمل مسلسل “أرض النفاق” على التجهيزات اللازمة والتحضيرات النهائية لانطلاق تصوير الموسم الثاني منه، على أن يعرض خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ويجري صناع الموسم الثاني جلسات عمل مكثفة منذ الإعلان عن تحضيره منذ أيام، على أن يشارك نفس نجوم وأبطال الموسم الأول، وتم التعاقد معهم بشكل رسمي، ومن المفترض أن يشارك في العمل بعض الشخصيات الجديدة، وقرر فريق العمل أن يحل أزمة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز والتي قامت بدور والدة هنا شيحة وحماة محمد هنيدي ضمن الأحداث، عن طريق التنويه بوفاة الشخصية بالموسم الأول.

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل أرض النفاق بجانب محمد هنيدي، دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، محمد ثروت، سلوى محمد علي، محمود حافظ، محمد محمود، سامي مغاوري، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، ومن إخراج سامح عبدالعزيز وماندو العدل.

ودارت أحداث مسلسل أرض النفاق الجزء الأول حول موظف في الحي اسمه مسعود، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته جميلة وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاقا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

العمل من بطولة الفنان محمد هنيدي، وشارك في العمل باقة من الفنانين، منهم: الراحلة دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، محمد ثروت، سلوى محمد عثمان، محمود حافظ، محمد محمود، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد الصاوي، نهى صالح، محمد غنيم، محمد عبدالعظيم، مروة الأزلي، تامر فرج، وفاء سالم، ليلى عزالعرب، إيمان السيد، ياسر على ماهر، وهو من تأليف يوسف السباعي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.

ومن ناحية أخرى، يواصل محمد هنيدي في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد البريمو، الذي يجمعه بـ غادة عادل، أحمد بدير، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

وكان يحمل الفيلم في البداية اسم أحمر وحلاوة، لكن صناعه قرروا تغييره واستقروا على البريمو اسما نهائيا للعمل الذي يضم في بطولته كل من علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح.