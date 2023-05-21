الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في يومه العالمي.. أبرز فوائد الشاي الأخضر بالليمون

الشاي الأخضر بالليمون
الشاي الأخضر بالليمون

يحتفل العالم باليوم العالمي للشاي الذي يعد من أهم وأفضل المشروبات في كل الدول العربية والأوروبية، لأنه يستخدم لتهدئه الأعصاب أثناء الإجهاد أو الشعور بالتعب الشديد.

اليوم العالمي للشاي

ويعتمد المصريين على مشروب الشاي إذا كان بالليمون أو النعناع أو باللبن، لذلك يحتل مشروب الشاي مكانة خاصة عند العرب، ولا تخلو مائدة طعام منه لأنه من ضمن الطقوس التي يفضلها الكثير.

واحتفالاً باليوم العالمي للشاي، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية أهم وأبرز فوائد الشاي الأخضر بالليمون، وإليكم التفاصيل:

فوائد الشاي الأخضر بالليمون

  • يعتبر الشاي بالليمون من ضمن المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في الحماية من الالتهاب وتلف الخلايا بسبب الأكسدة.
  • يساعد الكافيين الموجود بالشاي بالليمون لزيادة النشاط والتركيز، فهو يحتوى على مجموعة من المواد التى تعمل كمنبهات فى جسم الإنسان، يرفع معدل نبض القلب، لاحتوائه على الكافيين والثيوفيلين.
  • توضح دراسات أن مشروب الشاي يحمي من الإصابة بسرطان الرئة، المثانة، الكلى، الفم، والبنكرياس، ويعويض الجسم بفيتامين ج في حالات البرد، وأيضًا للوقاية من الإصابة بالرشح.

في يومه العالمي.. فوائد الشاي الأخضر بالنعناع وهل يضر بصحة الإنسان؟

فى يومه العالمى.. هل الشاى يؤثر بالسلب على فيتامينات الجسم؟

في يومه العالمي.. استشاري تغذية تعدد فوائد الشاي

اكتشف بالصدفة منذ 5 آلاف سنة تعرف على فوائد الشاي وأضراره على صحة الإنسان

  • يحمي الشاي الأخضر بالليمون الجسم من البكتيريا، كما يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي، لاحتوائه على مركب الهيسبيريدين، الذي يوجد فى الليمون.
  • مشروب الشاي الأخضر بالليمون غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وخاصة فيتامين ج ومركبات الفلافونويد والتي تعمل كمضادات للأكسدة، وتحمي الإنسان من الإصابة بالسرطان.
  • ويحتوي شاي الليمون فقط على جزء صغير من الكربوهيدرات الموجودة في شكل سكريات بسيطة وألياف غذائية، وتعمل هذه الألياف على إبطاء معالجة السكريات.
  • ويمتلك كل من عصير الليمون ومستخلص أوراق الشاي وهي المكونات الرئيسية في شاي الليمون القدرة على تحسين تكوين الأنسولين بواسطة البنكرياس بالإضافة إلى تعزيز النشاط الهرموني في الجسم.
اليوم العالمي للشاي فوائد الشاي الأخضر بالليمون فوائد الشاى الاخضر الشاي الأخضر بالليمون فوائد الشاي

الأكثر قراءة

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

أسعار الدواجن تواصل تراجعها.. والتجار: القوة الشرائية عادت بقوة

مبدع المنيا.. النحات جورج ألبرت: علّمت نفسى ورفضت الالتحاق بورش فنية

طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في برنامج حياة كريمة التدريبي

"عقرهما كلب".. إصابة رجل وطفل أثناء سيرهما ليلاً فى بيلا

الرئيس السيسى وسلطان عُمان يتفقان على تكثيف جهود تسوية الأزمات القائمة لحماية المصالح العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى