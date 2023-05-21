في يومه العالمي.. أبرز فوائد الشاي الأخضر بالليمون

يحتفل العالم باليوم العالمي للشاي الذي يعد من أهم وأفضل المشروبات في كل الدول العربية والأوروبية، لأنه يستخدم لتهدئه الأعصاب أثناء الإجهاد أو الشعور بالتعب الشديد.

اليوم العالمي للشاي

ويعتمد المصريين على مشروب الشاي إذا كان بالليمون أو النعناع أو باللبن، لذلك يحتل مشروب الشاي مكانة خاصة عند العرب، ولا تخلو مائدة طعام منه لأنه من ضمن الطقوس التي يفضلها الكثير.

واحتفالاً باليوم العالمي للشاي، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية أهم وأبرز فوائد الشاي الأخضر بالليمون، وإليكم التفاصيل:

فوائد الشاي الأخضر بالليمون

يعتبر الشاي بالليمون من ضمن المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في الحماية من الالتهاب وتلف الخلايا بسبب الأكسدة.

يساعد الكافيين الموجود بالشاي بالليمون لزيادة النشاط والتركيز، فهو يحتوى على مجموعة من المواد التى تعمل كمنبهات فى جسم الإنسان، يرفع معدل نبض القلب، لاحتوائه على الكافيين والثيوفيلين.

توضح دراسات أن مشروب الشاي يحمي من الإصابة بسرطان الرئة، المثانة، الكلى، الفم، والبنكرياس، ويعويض الجسم بفيتامين ج في حالات البرد، وأيضًا للوقاية من الإصابة بالرشح.