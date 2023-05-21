الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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في يومه العالمي.. استشاري تغذية تعدد فوائد الشاي

الشاي
الشاي

قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، استشاري التغذية الإكلينيكية، إن مشروب الشاي رائع، وله فوائد متعددة، لافتة إلى أن له أنواع كثيرة منها الشاي الأخضر، والأحمر، والصيني، وغيره، موضحة أن الشاي يوصف كغذاء مضاد للالتهابات، لمعالجة أمراض كثيرة، مثل الروماتيزم، وتقوية المناعة.

وأضافت عبد المطلب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن جميع أنواع الشاي تتميز بوجود مادة البوليفينول، والفلافونويد، حيث أن هذه المركبات الكيميائية تعمل كمضادات للأكسدة، وتعالج الالتهابات الموجودة في الجسم.

ونصحت استشاري التغذية، بشرب الشاي بعد تناول الوجبة بساعتين، لكي لا يقلل من نسب الهيموجلوبين في الدم، وإصابتنا بالأنيميا، إلى جانب تناول كوبين منه يوميًا فقط، مع إضافة قليل من السكر.

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