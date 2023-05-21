الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في يومه العالمي.. فوائد الشاي الأخضر بالنعناع وهل يضر بصحة الإنسان؟

فوائد الشاي الأخضر
فوائد الشاي الأخضر بالنعناع

يحتفل العالم اليوم بيوم الشاي العالمي، حيث يتم الاحتفال به في 21 مايو من كل عام، وهو يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الشاي في مكافحة الجوع والفقر والتنمية الريفية، كما يعتبر الشاي أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء، وله فوائد صحية وثقافية عديدة.

ويعتبر الشاي الأخضر بالنعناع هو مشروب شائع في بعض البلدان العربية، خاصة في شمال إفريقيا، فهو يتكون من أوراق الشاي الأخضر وأوراق النعناع المجففة أو الطازجة، ويحلى بالسكر أو العسل حسب الذوق، ولهذا المشروب فوائد صحية متعددة، يقرها خبراء التغذية بموقع "health" الطبي في السطور التالية.

يساعد الشاي الأخضر بالنعناع، على تحسين عملية الهضم وتخفيف انتفاخ البطن والغازات، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

يساهم الشاي الأخضر بالنعناع، على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات والعدوى، فيما يساعد على تحفيز عملية الأيض وزيادة حرق الدهون وإنقاص الوزن.

يساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، بالإضافة زيادة فرص  تحسين صحة الأسنان واللثة والفم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

هل للشاي الأخضر بالنعناع أضرار؟

أوضح الخبراء، أن هذا المشروب قد يكون له بعض الأضرار إذا شُرب بكميات كبيرة أو في أوقات غير مناسبة، فقد يسبب الشاي الأخضر تفاعلات سلبية مع بعض الأدوية أو المكملات الغذائية، مثل الأدوية المضادة للتخثر، أو الأدوية المنشطة للجهاز العصبي، أو الأدوية التي تؤثر على مستوى السكر في الدم.

أضاف الخبراء، أن الشاي الأخضر يسبب اضطرابات في المعدة أو الجهاز الهضمي، خاصة إذا شُرب على معدة فارغة، أو بعد تناول وجبات دسمة أو حارة، بالإضافة إلي انخفاض مستوى الحديد في الدم، خاصة عند النساء الحوامل أو المرضعات، أو الأشخاص المصابين بفقر الدم.

وقد يسبب الشاي الأخضر ارتفاع ضغط الدم عند بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، أو إذا شُرب بكميات كبيرة، لذا ينصح بعدم تجاوز 3-4 أكواب من الشاي الأخضر بالنعناع في اليوم، وتجنب شُربه قبل النوم أو على معدة فارغة.

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