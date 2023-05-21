اكتشف بالصدفة منذ 5 آلاف سنة تعرف على فوائد الشاي وأضراره على صحة الإنسان

أوضحت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، فوائد الشاي وأضراره على صحة الإنسان.

قصة اكتشاف الشاي

وقالت عز الدين، عبر مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم الأحد، إن الشاي يعود اكتشافه منذ 5 آلاف سنة، حيث جاء بالصدفة عن طريق الإمبراطور الصيني شين يونج.

وتابعت، أن الأمبراطور كان يحب شرب الماء الساخن بعد غليانه وقد تساقطت بعض أوراق الشاي في الحديقة بالمصادفة إلى كوب الماء الساخن الذي اعتاد أن يحتسيه بهدف تقوية المناعة وتحسين الجسم، فلاحظ تغير لون الماء فتذوق طعم المنقوع واستساغ طعمه ودأب على تناوله ومن هنا تناوله الجميع.

فوائد وأضرار الشاي

وأضافت، أن الشاي يعمل على تحسين المزاج ومفيد لصحة القلب وصحة الأعماء وزيادة التركيز وتنظيم مستوى الكوليسترول في الدم، مؤكدة أن عيوبة تكمن في عدد السكر الذي تتم إضافته للشاي وإنما في حالة عدم إضافة السكر له، فإن جسم الإنسان يستفيد من مضادات الأكسدة والتي تعمل على رفع مناعة الجسم.

ممنوعات الشاي

وأشارت إلى أنه عند إضافة السكر للشاي يعمل على زيادة الوزن وارتفاع مؤشر السكر في الجسم ويزيد من فرص الالتهابات، بينما الإكثار في تناول الشاي وتناوله في أوقات متأخرة من اليوم يسبب الأرق واضطراب النوم وأيضا ارتفاع مستوى الكفايين في الجسم، ونصحت بتناول الشاي قبل 3 ساعات على الأقل قبل النوم مباشرة.

وأردفت أن تناول الشاي بعد تناول الطعام مباشرة يعمل على إعاقة امتصاص الحديد المتواجد في الطعام، مما يسبب الأنيميا، ونصحت بعدم الإفراط في تناول الشاي حيث يكفي من 4 لـ6 أكواب في اليوم، ولا يفضل تناوله تماما للأطفال.