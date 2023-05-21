في يومه العالمي.. هل الشاي يؤثر بالسلب على فيتامينات الجسم؟

يحتفل العالم اليوم بالمشروب الأشهر والأفضل لدى الكثير وهو الشاي، حيث خصصت الأمم المتحدة يوم الـ21 من شهر مايو يومًا عالميًا للشاي، حيث يعد أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد الماء.

وتعتبر صناعة الشاي بجميع أشكاله مصدرا رئيسيا للدخل ولعائدات الصادرات في بعض البلدان الأشد فقرا، لأن معظم الدول تهتم بشربه لأنه يعتبر من ضمن المشروبات التي تفيد الجسم بشكل كبير.

هل الشاي يؤثر بالسلب على فيتامينات الجسم؟ سؤال بدء عشاق الشاي بأنواعه في تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى محركات الإنترنت، لذلك يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية بمناسبة يوم الاحتفال العالمي بمشروب الشاي، سنوضح تأثير الشاي على الجسم، خصوصاً أن المصريين يعتمدون بشكل كبير على شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

هل الشاي يؤثر بالسلب على فيتامينات الجسم؟

علق الدكتور طارق بحيري، استشاري باطنة وكبد وجهاز هضمي، على السؤال المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات الإنترنت وهو هل الشاي يؤثر بالسلب على فيتامينات الجسم؟.

وقال الدكتور طارق بحيري، خلال حديثه لـ“الدستور”، إن مشروب الشاي من المنبهات التي يفضلها المصريين ولكن إذا تم شرب أكثر من كوب شاي ف اليوم سيؤثر بالسلب على الصحة، وهو يعتبر من ضمن المشروبات المنتشرة بصورة واسعة قد تؤدي إلى منع امتصاص الجسم للفيتامينات.

وأضاف بحيري، أن يفضل شرب الشاي قبل والوجبات بساعتين أو بعد الأكل بساعتين، حتى لا يصاب من يشربه بالأنيميا، لأنه من المشروبات التي تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات أو تكبح امتصاصها في المعده، وانخفاض مستويات فيتامين د في الجسم، لذلك يجب تقليل كمية شرب الشاي أو القهوة لأنها ستؤثر بالسلب على الجسم.