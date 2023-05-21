الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب "الإصلاح والنهضة": الحوار الوطنى أحدث حالة أمل فى الأمة

هشام مصطفى عبدالعزيز
هشام مصطفى عبدالعزيز

قال هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني أحدث حالة من الأمل في الأمة المصرية في شكل التطور السياسي الذي تمر به مصر.

وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني لمناقشة قضايا لجنة الأحزاب السياسية، أن هناك نقطة أمل وتفاؤلًا كبيرًا جدًا في مستقبل الحياة السياسية إذا تم العمل على مخرجات الحوار الوطني.

وأشار إلى أن التنمية السياسية في الجمهورية الجديدة ليست رفاهية لكنها حتمية تنموية، مضيفًا: "الجمهورية الجديدة تحتاج إلى حياة سياسية وحزبية سليمة".

كما أكد أن وجود محاضن سياسية حقيقية رسمية هو صمام الأمان من أفكار متطرفة من الداخل أو من الخارج، متابعًا: "تنسيقية الأحزاب تؤكد أن القيادة السياسية كانت حريصة على مشاركة الجميع ودعم الحياة الحزبية في مصر من خلال هذه التجربة".

حزب الإصلاح والنهضة هشام مصطفى عبد العزيز لجنة الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية

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