الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بتهمة الاتجار فى المخدرات لـ6 يونيو

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الأحد، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 6 يونيو.
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

كما أوضحت إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات.

محكمة جنايات حدائق القبة الاتجار في المخدرات أسلحة وذخيرة شراء الأراضي

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