الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم

نفى المسئولون بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وجود تسريب لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي بدأت أمس، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما أدى الطلاب امتحانات اليوم في مادة الهندسة، مؤكدين أن الامتحانات تمت في ظل انضباط كامل داخل اللجان، وأنها جاءت في سهولة ويسر.

وأعلنت مديرية تعليم المنيا، في بيان الأحد، انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 والتي بدأت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، حيث أدى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية، السبت في مادة اللغة العربية فى سهولة ويسر، وانضباط كامل للجان الامتحانية ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم في مادتي الهندسة والتربية الدينية.

تعليم المنيا امتحانات الصف الثالث الاعدادي أنضباط كامل بلجان الأمتحانات عدم وجود تسريبات في الأسئلة حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا

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