الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم المنوفية: لا شكاوى من امتحانات العلوم للشهادة الإعدادية

محمود الفولي وكيل
محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023 بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفًا و884 طالبًا وطالبة، وغياب 804 طلاب، بنسبة حضور 99,03%، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة، ولم يتم رصد أي شكاوي من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

"تعليم المنوفية": لم نتلق اليوم أي شكاوى أو بلاغات وانتظام الامتحانات بكل الإدارات التعليمية


كما تلقى محافظ المنوفية تقريرًا عن انتظام سير امتحانات النقل الثانوي لعام 2023، وأدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 35 ألفًا و866 طالبًا وطالبة، بنسبة حضور 99,19%، وكذا انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بكل الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ33 لجنة، وحضور 4358 طالبًا، وغياب 70 طالبًا، بنسبة حضور 98,4%، وبدأت الامتحانات في المواعيد المحددة وحسب جدول الامتحان، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي بلاغات تعرقل سير الامتحانات.

58 طالب أجواء مستقرة الإدارات التعليمية الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادي الصف الثاني الثانوي العمليات المركزية الدبلومات الفنية

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