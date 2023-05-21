الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صفقة سرية.. الملك تشارلز يمنع أخطر موظفات القصر من كشف أسرار عائلته

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

أبرم الملك تشارلز الثالث صفقة مع مساعدة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة لمنعها من مشاركة الأسرار الملكية مقابل حياة جديدة في منطقة أخرى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه سُمح لأنجيلا كيلي، وهي واحدة من أقرب المقربين من الملكة الراحلة، باختيار منزل جديد بعد إجبارها على الخروج من ملكية وندسور، خوفًا من كشف أسرار الملكة الراحلة.

صفقة سرية 

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد كبار مساعدي القصر بالنيابة عن الملك قدم لكيلي اتفاقية عدم إفشاء جديدة - اتفاقية عدم إفشاء - للتوقيع عليها كجزء من الصفقة، ووصف مصدر جيد الاتفاق الاتفاقية بأنها "أمر إسكات" من شأنه أن يجعل الأرباح المستقبلية بناءً على الكشف العام عن العائلة المالكة أمرًا صعبًا، وبموجب شروط الاتفاقية، مُنعت كيلي من استخدام كلمتي "الملك" و "القصر" لأغراض تجارية.

وتابعت أنه بمباركة الملكة، نشرت كيلي بالفعل كتابين عن دورها الملكي، ومن المفهوم أنها حصلت أيضًا على إذن من الملكة لكتابة رسالة ثالثة، لكن من المؤكد أن الاتفاقية الجديدة ستؤثر على ذلك إن لم تكن تفسدها.

وأضافت أنه من المفهوم أن الملك شعر أن نسخة محدثة من كتاب كيلي الثاني، "الجانب الآخر من العملة: الملكة والخزانة وخزانة الملابس" قد فشلت كثيرًا في الكشف عن تفاصيل أكثر دقة عن العائلة المالكة.

وأشارت إلى أن في إعادة الطبع، التي نُشرت العام الماضي، وصفت كيلي سلوك الملكة بعد جنازة الأمير فيليب، قائلة: "لقد ساعدتها في ارتداء معطفها وقبعتها ولم يتم التحدث بأي كلمات، ثم سارت الملكة إلى غرفة جلوسها، وأغلقت الباب خلفها، وكانت وحيدة مع أفكارها الخاصة".

وأضافت أنه من المفهوم الآن أن الملك قد اتخذ خطوة لتنفيذ رغبات والدته الراحلة من خلال توفير منزل لكيلي مع حماية إرثها في نفس الوقت من خلال حظر الإفراج عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الصحيفة قد كشفت في شهر إبريل الماضي أن كيلي، 65 عامًا ، قد منحها منزلًا مدى الحياة من قبل الملك بعد إجبارها على الخروج من ملكية وندسور بعد وفاة الملكة، وبينما كانت كيلي مفضلة بشدة للملكة الراحلة، لكنها لم تكن محبوبة من قبل جميع رجال البلاط الملكي، حيث أطلق موظفو القصر على اسمها AK47 - بعد الأحرف الأولى من اسمها والبندقية - بسبب أخلاقيات عملها الدؤوبة لكنها كانت تتمتع بمزاج سئ جعل الجميع يخشاها.

تشارلز الملك موظفات الملكة اليزابيث الثانية مساعدة الملكية

الأكثر قراءة

المؤبد لأب وابنته مارسا الرذيلة وتخلصا من الجنين فى ترعة بالفيوم

انقلاب سيارة نقل محملة بعلف حيوانات فى الفردان بالإسماعيلية

محافظ مطروح يوافق على إضافة خطوط سير جديدة بمشروع نقل الركاب

نقل وإنزال مليون زريعة من البلطي النيلي والمبروك الفضي في نجع حمادي

"عبدالغفار" يدعو وزراء الصحة العرب لزيارة مصر والمشاركة فى المؤتمر الدولى للصحة

"العلاج الطبيعى" تجرى 22 ألف جلسة وتنظم يومًا علميًا فى شربين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى