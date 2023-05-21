صفقة سرية.. الملك تشارلز يمنع أخطر موظفات القصر من كشف أسرار عائلته

أبرم الملك تشارلز الثالث صفقة مع مساعدة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة لمنعها من مشاركة الأسرار الملكية مقابل حياة جديدة في منطقة أخرى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه سُمح لأنجيلا كيلي، وهي واحدة من أقرب المقربين من الملكة الراحلة، باختيار منزل جديد بعد إجبارها على الخروج من ملكية وندسور، خوفًا من كشف أسرار الملكة الراحلة.

صفقة سرية

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد كبار مساعدي القصر بالنيابة عن الملك قدم لكيلي اتفاقية عدم إفشاء جديدة - اتفاقية عدم إفشاء - للتوقيع عليها كجزء من الصفقة، ووصف مصدر جيد الاتفاق الاتفاقية بأنها "أمر إسكات" من شأنه أن يجعل الأرباح المستقبلية بناءً على الكشف العام عن العائلة المالكة أمرًا صعبًا، وبموجب شروط الاتفاقية، مُنعت كيلي من استخدام كلمتي "الملك" و "القصر" لأغراض تجارية.

وتابعت أنه بمباركة الملكة، نشرت كيلي بالفعل كتابين عن دورها الملكي، ومن المفهوم أنها حصلت أيضًا على إذن من الملكة لكتابة رسالة ثالثة، لكن من المؤكد أن الاتفاقية الجديدة ستؤثر على ذلك إن لم تكن تفسدها.

وأضافت أنه من المفهوم أن الملك شعر أن نسخة محدثة من كتاب كيلي الثاني، "الجانب الآخر من العملة: الملكة والخزانة وخزانة الملابس" قد فشلت كثيرًا في الكشف عن تفاصيل أكثر دقة عن العائلة المالكة.

وأشارت إلى أن في إعادة الطبع، التي نُشرت العام الماضي، وصفت كيلي سلوك الملكة بعد جنازة الأمير فيليب، قائلة: "لقد ساعدتها في ارتداء معطفها وقبعتها ولم يتم التحدث بأي كلمات، ثم سارت الملكة إلى غرفة جلوسها، وأغلقت الباب خلفها، وكانت وحيدة مع أفكارها الخاصة".

وأضافت أنه من المفهوم الآن أن الملك قد اتخذ خطوة لتنفيذ رغبات والدته الراحلة من خلال توفير منزل لكيلي مع حماية إرثها في نفس الوقت من خلال حظر الإفراج عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الصحيفة قد كشفت في شهر إبريل الماضي أن كيلي، 65 عامًا ، قد منحها منزلًا مدى الحياة من قبل الملك بعد إجبارها على الخروج من ملكية وندسور بعد وفاة الملكة، وبينما كانت كيلي مفضلة بشدة للملكة الراحلة، لكنها لم تكن محبوبة من قبل جميع رجال البلاط الملكي، حيث أطلق موظفو القصر على اسمها AK47 - بعد الأحرف الأولى من اسمها والبندقية - بسبب أخلاقيات عملها الدؤوبة لكنها كانت تتمتع بمزاج سئ جعل الجميع يخشاها.