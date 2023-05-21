بروتوكول تعاون بين جامعتى حلوان والمنصورة في إطار رؤية مصر 2030

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تسعى لأن يكون المجتمع المصري مبدعًا مبتكرًا ومنتجات للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بالمنصورة.

ويستهدف البروتوكول تسهيل وتطوير عملية التبادل الحقيقي والعلاقة البحثية لتحقيق النفع المشترك.

ويتضمن تبادل وندب أعضاء هيئة التدريس في مجالات التدريس والبحوث، تبادل المنشورات العلمية والمعلومات، تبادل الطلاب واللوائح الدراسية المعمول بها، تطوير وتنفيذ الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، برامج المهارات الشخصية، برامج القيادة وريادة الأعمال، الإرشاد المهني والخدمات، الأنشطة الطلابية.

كما يشمل خدمات دعم الطلاب، الاستعانة بالخبرات الإدارية والكفاءات، الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس والنوادي الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها.

وفي سياق آخر أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.

وجاء جدول الامتحانات كالتالى:-

- كلية التربية الموسيقية بدأت يوم ٧ مايو وتنتهى يوم ٢٥ يونيو.

- بدأت كلية الفنون الجميلة يوم ١٣ مايو وتنتهى ٥ يونيو ٢٠٢٣.

- بدأت كلية التربية يوم ١٤ مايو وتنتهى يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- بدات امتحانات المعهد الفنى للتمريض يوم ١٥ مايو وتنتهى ١٩ يونيو ٢٠٢٣.

- بدأت كلية الحقوق يوم ١٦ مايو وتنتهى ٩ يوليو.