الحبس عامين مع الشغل لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ش.ع.ا" بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى، وبأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار في منزله بالاشتراك مع آخري،ن وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وتم ضبط أدوات الحفر بحيازته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع آخرين، بغرض التنقيب عن الآثار، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.