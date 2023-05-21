بدء المرحلة الثانية لإعادة ترميم وإحياء متحف الموصل في العراق (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا عن بدء المرحلة الثانية لإعادة ترميم وإحياء متحف الموصل في العراق.

وذكر التقرير، أن "الموصل تحمل عبق التاريخ وآثاره، قبل أن تمدد إليها يد الإرهاب وتخرب آثارها إنها مدينة الموصل أم الربيعين التي تحاول نفض غبار الحرب وسط إعادة حُلتها".

وتابع أن "متحف الموصل الذي تم تخريبه على يد داعش الإرهابية يدخل مرحلته الثانية من الإعمار بعد أن أولت الحكومة العراقية اهتماما كبيرا لإعادة تأهيله بهدف فتح أبوابه أمام الزوار مجددا بحلول عام 2026".

ونوه "أنه لإعادة بناء المتحف والقطع الآثرية الموجودة به والتي يعود تاريخها إلى 2700 عام، حصل العراق على شراكة ودعم من متحف اللوفر ومؤسسة مؤسسة سميثسونيان".

وقال خير الدين أحمد، مدير مفتشية وآثار وتراث نينوي، "إنه تم بدء المرحلة الثانية من إعمار متحف الموصل الحضاري والتي تشمل إعادة ترميم البناية بشكل كامل ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام ليصبح جاهزا لاستقبال الزوار".