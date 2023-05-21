محافظ أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، في مدرستي عصمت عفيفي الإعدادية بنات وناصر الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية في أسيوط، ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد بعض لجان الامتحانات بمدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بنات، واطمأن من الطالبات على مستوى الأسئلة الموضوعة وعدم وجود أي شكاوى أو عقبات واطمأن على توافر كل سبل الراحة للطالبات وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان.

بعدها توجه المحافظ إلى مدرسة ناصر الإعدادية بنين لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل، وأن الاسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

- 84 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة



وقال اللواء عصام سعد إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 84 ألف طالب وطالبة في عدد 397 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها دون أي عقبات أو مشكلات فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وشدد المحافظ على الاهتمام بتوفير كل سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان، والتعامل الفوري مع أي حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة