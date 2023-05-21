الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"موندو ديبورتيفو": مانشستر سيتي يقدم عرضًا لتجديد عقد جوندوجان

إلكاي جوندوجان
إلكاي جوندوجان

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب جوندوجان من الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في ظل رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بالمجان.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ32 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو المقبل، أي في نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

                                    

مانشستر سيتي يقدم عرضًا بتجديد عقد جوندوجان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مانشستر سيتي قدّم عرضًا لـ جوندوجان بشأن تجديد عقده لمدة موسم إضافي.

وأضافت الصحيفة، أن جوندوجان يريد تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات، ولكنه سيفكر في عرض مانشستر سيتي، وقد يوافق على تجديد عقده خاصة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واقترابه من لقب دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أنه في حال موافقة جوندوجان على تجديد عقده، فإنه سيحصل على راتب أكبر مما سيتقاضاه مع برشلونة في حال انتقاله إلى قلعة "كامب نو".

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إلكاي جوندوجان سيحسم قراره النهائي بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق مانشستر سيتي في حصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023، للمرة الثالثة على التوالي، بجانب تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وبناءً عليه، يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في تركيا.

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