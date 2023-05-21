حسن بدراوي: الأحزاب السياسية دورها هام في حياة الدول

قال حسن بدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن مصر مرت بثلاث تجارب حزبية بدأت قبل دستور ١٩٢٣ كتجربة صحفية، فالصحف هي التي أنشأت الأحزاب، ثم جاءت بعد ذلك مستندة على الدستور.

وأضاف بدراوي، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم، أن التجربة الحالية بدأت مقيدة لأسباب عدة، ونحن الآن أمام انفراجة سياسية، لافتا إلى أن العالم هجر فكرة الترخيص السابق فى ممارسة الحقوق والحريات العامة وانعكس ذلك على تكوين الأحزاب، وأصبح بالإخطار وليس الترخيص.

وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية ، أن الأحزاب مرتبطة بقضية الديمقراطية وهي النسبية السياسية ودورها هام في حياة الدول، وتقوم على مرفقين أساسيين للحياة السياسية، الأول هو التكوين السياسي للمواطنين والثاني هو المساهمة في الوصول للرأي العام وبالتالي هي أقرب للشخص الخاص ذي النفع العام وتمول وفقا للأنشطة الخاصة ذات النفع العام.