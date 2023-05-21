الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب العدل: نتعاون لإعادة شكل الأحزاب السياسية لتليق بالجمهورية الجديدة

عبدالمنعم إمام
عبدالمنعم إمام

قال عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل إننا نتعاون لإعادة صياغة وشكل للأحزاب السياسية لكي تليق بالجمهورية الجديدة.

وأضاف إمام خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني: “هناك صورة سلبية عن الأحزاب السياسية في الشارع المصري مما يلقي مسؤولية مشتركة على كاهل الأحزاب بتغيير تلك الصورة السلبية، ومسؤولية على السلطات الثلاث بحرية التنظيم داخل المجتمع”.

وتابع: “دفعنا ثمنا كبيرا على مدار 80 عاما بسبب التضييق على الأحزاب السياسية، إذ من كان له رأي مختلف يلجأ إلى التنظمات غير الشرعية والتيارات المتطرفة لأجل إبداء الرأي، فيصبح فريسة في يد الجماعات الدينية المتطرفة”.

وواصل: "نحن أمام تحد حقيقي، هل نريد تأسيس مشهد جديد أم نترك الوضع كما هو عليه ونترك باباً لهذه التيارات للرجوع وهذا وارد الحدوث طالما هناك تضييق على الأحزاب السياسية".

وطالب إمام بحرية الأحزاب السياسية تكون فيها مؤسسات الدولة على الحياد، وتكون الأجهزة الأمنية على مسافة واحدة من جميع الأحزاب دون تأييد أو رعاية أو تهميش.

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني الأحزاب السياسية الجمهورية الجديدة التضييق على الأحزاب السياسية

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