الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل حزب مصر الحديثة يقترح تعديل قانون الأحزاب السياسية: لم يعد مناسبا

عضو مجلس الشيوخ محمد
عضو مجلس الشيوخ محمد أحمد السباعي،

قال ممثل حزب مصر الحديثة، وعضو مجلس الشيوخ محمد أحمد السباعي، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، وتعيق عملها، أولها قانون الأحزاب السياسية والذي لم يعد مناسبا للوقت الحالي، حيث تم إعداده عام 1979.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أن كثرة عدد الأحزاب شكلت مبالغة أدى إلى نقص التمويل وافتقار التنظيم التجديد بداخل الأحزاب.

وتابع: "بعض الأحزاب السياسية تعاني من ضعف الرؤى والانفصال عن القضايا والمطالب العامة، والافتقار إلى تكوين كوادر شبابية داخل الأحزاب الموجودة، ما يشكل فجوة كبرى بين الأحزاب والجيل الحالي".

واقترح ممثل حزب مصر الحديثة، تعديل وتطوير قانون الأحزاب، وإنشاء منتديات لتسهيل التواصل بين الأحزاب والشباب وتحديث وتجديد برامج الأحزاب، لكي تتوافق مع مصالح الشباب والأجيال الجديدة.

كما اقترح ممثل حزب مصر الحديثة، وعضو مجلس الشيوخ محمد أحمد السباعي  تعزيز دور الأحزاب لتثبت جدارتها وفعاليتها، وتقديم برامج تنموية تستهدف الصحة والتعليم والبيئة والتئغيل والتعاون من المؤسسات المدنية والأكاديمية والتضامن مع أفراد المجتمع.

الحوار الوطنى المحور السياسي لجنة الأحزاب السياسية ممثل حزب مصر الحديثة قانون الأحزاب السياسية

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