موعد مباراة الأهلي والواد المغربي في نهائي دوري الأبطال 2023 والقنوات الناقلة، هو ما يهم جماهير المارد الأحمر، وتمنى النفس بمشاهدة فريقها على منصة التتويج وتحقيق البطولة الحادية عشر في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي والواد المغربي في نهائي دوري الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق الفوز على الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا برباعية نظيفة على استاد رادس وبهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، فيما صعد الوداد المغربي للنهائي، بعد أن أطاح بفريق صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين، حيث تعادل سلبيًا على ملعب محمد الخامس، وتعادل 2/2 في بريتوريا.

موعد مباراة الأهلي والواد المغربي في نهائي دوري الابطال 2023

يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد 4-6-2023، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يحل الأهلي ضيفًا على الوداد يوم 11-6-2023، على استاد مركب محمد الخامس في مباراة الإياب بنهائي دوري الأبطال، وهي المباراة التي سيتم فيها تسليم كأس البطولة والميداليات للمركزين الأول والثاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري الابطال

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت مباراتي الذهاب والإياب التي تجمع الأهلي بالوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على الهواء مباشرة، لأنها الناقل الحصري لمباريات البطولة، فيما تنقل قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي مباراة الذهاب فقط بين الأهلي والوداد المغربي.

جوائز الكاف لبطولة دورى أبطال افريقيا 2023



قام الاتحاد الإفريقي "كاف" برفع جوائزه الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث قرر في الاجتماع الأخير رفع جائزة البطل من 2.5 مليون دولار إلى أربعة ملايين دولار، على أن يحصل أصحاب المركز الثاني على مليوني دولار، فيما يحصل أصحاب المربع الذهبي على مليون و200 ألف دولار، وفرق الدور ربع النهائي على 900 ألف دولار، وأصحاب المركز الثالث والرابع في دور المجموعات على 700 ألف دولار.

جوائز الأهلي والزمالك المالية في بطولة دوري الابطال الحالية

ضمن الأهلي الحصول على مكافأة قدرها مليوني دولار، أي ما يزيد عن 60 مليون جنيه مصري، بعد التأهل للنهائي، وتتضاعف هذه المكافأة في حال التتويج باللقب، فيما يحصل الزمالك على 700 ألف دولار بعدما انهى البطولة في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بدور المجموعات.

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