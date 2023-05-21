الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي قبل قمة الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق اليوم الأحد، القمة النارية والحاسمة بين ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، في قمة نارية على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي قبل قمة الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 123 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 122 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 44 مباراة، مقابل 51 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 27 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 160 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 165 هدفًا من قِبل لاعبي تشيلسي.

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد التقى الفريقان في 51 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 17 مباراة، مقابل 27 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 7 مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 53 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 71 هدفًا من قِبل لاعبي تشيلسي.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي 2022-2033، والتي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد، سجله رياض محرز.

 

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتصدر فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 81 نقطة.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، خلف كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة فقط.

 

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