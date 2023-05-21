الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"aiBANK" يصل للاتفاق النهائي لشراء محفظة خطابات الضمان القائمة لـ"الأهلي اليوناني مصر"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن بنك الاستثمار العربي " aiBANK " عن الوصول إلى اتفاق نهائي بشراء محفظة خطابات الضمان القائمة لدى البنك الأهلي اليوناني - مصر (NBG Egypt).

و قام بالتوقيع على الاتفاق كلا من تامر مصطفي رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدامة ممثلاً عن "  aiBANK" و إرنستوس بانايوتو - مدير عام التطوير والاستراتيجية والأنشطة الدولية،  كريستوس كريستودولو - المدير المالي للمجموعة نيابة عن مجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG)، أسامة الفنجري – نائب المدير الإقليمي،  تامر يوسف - رئيس قطاع الخزانة نيابة عن البنك الأهلي اليوناني مصر (NBG Egypt)  .

وذلك بحضور تامر سيف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK ، هشام عبد العال - نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم ، عمرو جمالى - نائب الرئيس التنفيذي للأعمال  ، و ايمان بدر – رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة ، ولفيف من قيادات البنكين. 

وتعليقاً علي ذلك الحدث ، أعرب تامر سيف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل" aiBANK " عن سعادة إدارة البنك بالوصول إلي هذا الاتفاق النهائي لما تمثله هذه الصفقة من إضافة للبنك حيث تتمتع المحفظة بمجموعة عملاء متميزة وجودة عالية ، كما رحب إرنستوس بانايوتو - مدير عام التطوير والاستراتيجية والأنشطة الدولية في مجموعة NBG بهذا التعاون المثمر بين المؤسستين الماليتين الراسختين، وثمن دعم aiBANK من أجل إبرام هذا الإتفاق المهم.

توقيع اتفاقية بنك الاستثمار العربي 2
توقيع اتفاقية بنك الاستثمار العربي 2
بنك الاستثمار العربى aiBANK الوصول إلى اتفاق نهائي شراء محفظة خطابات الضمان القائمة لدى البنك الأهلي اليوناني - مصر تامر مصطفي رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدام مدير عام التطوير والاستراتيجية والأنشطة الدولية تتمتع المحفظة بمجموعة عملاء متميزة وجودة عالية

الأكثر قراءة

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

بدء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية فى القاهرة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح

توريد 124367 طن قمح من محصول الموسم الجديد فى الغربية

إصابة عامل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

القمة المصرية- العمانية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل