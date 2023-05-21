"aiBANK" يصل للاتفاق النهائي لشراء محفظة خطابات الضمان القائمة لـ"الأهلي اليوناني مصر"

أعلن بنك الاستثمار العربي " aiBANK " عن الوصول إلى اتفاق نهائي بشراء محفظة خطابات الضمان القائمة لدى البنك الأهلي اليوناني - مصر (NBG Egypt).

و قام بالتوقيع على الاتفاق كلا من تامر مصطفي رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدامة ممثلاً عن " aiBANK" و إرنستوس بانايوتو - مدير عام التطوير والاستراتيجية والأنشطة الدولية، كريستوس كريستودولو - المدير المالي للمجموعة نيابة عن مجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG)، أسامة الفنجري – نائب المدير الإقليمي، تامر يوسف - رئيس قطاع الخزانة نيابة عن البنك الأهلي اليوناني مصر (NBG Egypt) .

وذلك بحضور تامر سيف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK ، هشام عبد العال - نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم ، عمرو جمالى - نائب الرئيس التنفيذي للأعمال ، و ايمان بدر – رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة ، ولفيف من قيادات البنكين.

وتعليقاً علي ذلك الحدث ، أعرب تامر سيف - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل" aiBANK " عن سعادة إدارة البنك بالوصول إلي هذا الاتفاق النهائي لما تمثله هذه الصفقة من إضافة للبنك حيث تتمتع المحفظة بمجموعة عملاء متميزة وجودة عالية ، كما رحب إرنستوس بانايوتو - مدير عام التطوير والاستراتيجية والأنشطة الدولية في مجموعة NBG بهذا التعاون المثمر بين المؤسستين الماليتين الراسختين، وثمن دعم aiBANK من أجل إبرام هذا الإتفاق المهم.