الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد كامل يوضح تفاصيل مبادرة "مهندسين من أجل مصر المستدامة" (فيديو)

المهندس محمد كامل
المهندس محمد كامل

قال المهندس محمد كامل، رئيس مبادرة مهندسين من أجل مصر المستدامة، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم تم انطلاق الكثير من البرامج لتدريب وتأهيل الشباب، مضيفا أنه التحق ببرنامج “كن سفيرا” والذى أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابع، خلال لقاءه على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أنه بمجرد الانتهاء من برنامج “كن سفيرا” تم تدشين مبادرة “مهندسين من أجل مصر المستدامة” في أول يناير 2022، والهدف منها هو نشر الوعي وبناء القدرات للمهندسين طلاب وخريجي كليات الهندسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أن مبادرة “مهندسين من أجل مصر المستدامة” هي من مخرجات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، منوها أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة والتي تكمن في مدن والمجتمعات مستدامة والتي نفذت العمل من خلال عدة محاور وهي كالتالي-

  1. تدشين المؤتمرات.
  2. ورش العمل.
  3. تعريف الحوكمة والمدن الذكية.
  4. العمل علي مستوى المحافظات في التدريبات التي تم العمل عليها.
  5. تعريف المدن المستدامة والحوكمة والتحول الرقمي.
  6. إدارة المخلفات والمباني الصديقة للبيئة، لمواجهة التغيرات المناخية.
  7. تدريبات للطلاب على مستوى المحافظات على مدار أسبوع كامل للتعريف بالتنمية المستدامة وأهدافها وكيفية تطبيقها في المشروعات.

 

 

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