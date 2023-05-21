ضبط 5 طلاب رشقوا مراقبي الامتحانات في سوهاج بالحجارة

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من ضبط 5 طلاب؛ لقيامهم برشق سيارة "ميكروباص" بالحجارة تقل عددا من المراقبين بذات المدرسة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها.

نتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة مُدرسة، بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابة أيدت ما سبق.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.