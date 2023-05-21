الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل "مستقبل وطن": تعزيز أنشطة الأحزاب يأتي من داخلها للتوسع في ممارسة الديمقراطية

النائب محمد صبري
النائب محمد صبري أبو إبراهيم،

قال النائب محمد صبري أبو إبراهيم، ممثل حزب مستقبل وطن بلجنة الأحزاب بالمحور السياسي، إن الحزب يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية الوطنية، ويدعم تفعيل المادة الخامسة من دستور مصر والتي نصت على التعددية الحزبية.

وأضاف صبري، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم، إن حزب مستقبل وطن تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب، لافتا إلى أن تعزيز أنشطة الأحزاب يأتي من داخلها عبر التوسع في ممارسة الديمقراطية.

وأكد صبري، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتي من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أحل ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديد.

إجراء تعديلات الأحزاب السياسية التوسع فى التعددية الحزبية الجمهورية الجديدة القوى السياسية المحور السياسي النائب محمد صبري

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